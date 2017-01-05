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Бывший главный тренер "Луча" возглавил "Анжи"

5 января 2017, 09:03
Александр Григорян покинул Хабаровск

Александр Григорян покинул Хабаровск

Экс-главный тренер «Луча-Энергия» Александр ГРИГОРЯН, под руководством которого «Луч» вышел в полуфинал Кубка России 2013-2014, возглавил махачкалинский «Анжи», который ждет массовая распродажа игроков и нелегкая борьба за сохранение прописки в премьер-лиге.

Контракт с Григоряном был подписан после того, как он уладил формальности, связанные с разрывом действующим договором со «СКА-Хабаровск», идущем на третьем месте в ФНЛ.

Приглашение 50-летнего специалиста инициировал новый владелец «Анжи» дагестанский бизнесмен Осман КАДИЕВ, с которым Григорян работал в «Нижнем Новгороде».

В свою очередь, новым главным тренером «СКА-Хабаровск» может стать Андрей ГОРДЕЕВ, последним клубом которого была «Мордовия».

Отметим, что перед «СКА-Хабаровск» стоит задача как минимум выйти в стыковые матчи, максимум – напрямую пройти в премьер-лигу.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "СКА-Энергия"

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