Крупнейший китайский интернет-магазин остановил экспресс-доставку в Россию

Один из торгующих через AliExpress предпринимателей сообщил на условиях анонимности, что проблемы с доставкой через SPSR в Россию начались еще в конце декабря 2016 года - тогда предприниматель начал получать уведомления о том, что отправление задержано в пункте таможенного оформления. Проблем при отправке товаров через другие логистические компании пока не возникало, говорит он.