"Адмирал" опять теряет очки

- Турнирная таблица такова, что очки нужны и нам, и «Словану», поэтому игра была напряженной. Считаю, что мы играли хорошо два периода, а в третьем отрезке наша безобразная игра в большинстве предопределила исход поединка. Игра перевернулась, соперник владел инициативой, у нас были сложности, и вроде бы выстояли в концовке в меньшинстве, но, наверное, не хватило концентрации. Скажу еще раз, игра в неравных составах, а конкретно наше безвольное, беззубое большинство, сыграла определенную роль в сегодняшнем поражении (пресс-служба ХК «Адмирал»).