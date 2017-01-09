В Приморье задержаны члены организованной группы, подозреваемые в серии квартирных краж

По версии следствия злоумышленники совершили ряд квартирных краж в период с июля по середину ноября 2016 года. Подозреваемые специализировались на кражах в многоквартирных домах. Они проникали в квартиры через незапертые двери и похищали имущество, находящееся на виду в прихожих: кошельки, сумки, телефоны. Суммы ущерба, причиненного потерпевшим, составляли от 1 000 до 10 тыс. рублей.