Всем родившимся в 2015 году и позже навсегда запретят продажу табака

— Такое нововведение на последней стадии рассмотрения в Тасмании, одном из штатов Австралии, а также активно продвигается в Шотландии и обсуждается в Великобритании, Сингапуре, Новой Зеландии и других странах, — пояснил Виктор Зыков. — Табак убивает значительную часть своих потребителей. Поэтому Минздрав последовательно предлагает меры, способные привести к снижению потребления табака до минимума — в идеале как раз через 15–18 лет, когда родившиеся сегодня дети подрастут, это может быть 5–10%. А при таком состоянии дел разрешать продавать табак даже совершеннолетним будет кощунственно. Этот долгосрочный план может быть реализован только при утверждении и системной и эффективной реализации всех предлагаемых мер.