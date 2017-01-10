Доллар тянется в направлении 61

Если под конец года доллар довольно резко укрепился против рубля в последнюю сессию декабря, то в первые январские торговые дни медведи не только нивелировали этот результат, но и продавили курс к 1,5-летним минимумам. Впервые с июля 2015 года он опустился ниже 60, в моменте достигая 59,1, где в конце прошлой недели была найдена поддержка на фоне данных по рынку труда США о росте заработных плат.