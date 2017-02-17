Депутаты Владивостока не торопятся с нарезкой избирательных округов

Наконец, ввод в эксплуатацию моста на остров Русский потребовал присоединения островной территории к расположенному в Первомайском районе Владивостока округу №10. Ранее остров, как часть Фрунзенского района, включали в состав одного из округов, сформированных на Эгершельде. По словам Ольги Шишкиной, в данном случае сработал принцип единства территории избирательного округа, хотя административно Русский относится к Фрунзенскому району. Помимо 10-го округа, на территории сразу двух районов Владивостока расположатся еще два одномандатных округа - №7 и №14. Остальные 14 округов полностью уместились в границы одного административного района. Досье "Золотого Рога": Согласно Уставу Владивостока, муниципальная дума состоит из 35 депутатов. 18 из них избираются по партийным спискам, а еще 17 - по одномандатным округам. Допустимое отклонение от средней нормы представительства (т.е. среднего количества избирателей в округе) не должно превышать 10%. Учитывая, что средняя норма представительства составляет 26248 избирателей, численность избирателей в округах на выборах 2017 года будет составлять не менее 23623 человек и не более 28873 человек. Для победы в одномандатном округе достаточно набрать большинство голосов от числа пришедших на участки, а мандаты по единому округу распределят между списками партий, набравших не менее 5% голосов.