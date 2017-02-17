Нефть выросла, а рубль, как ни странно, еще упал

В пользу «быков» играют перспективы потепления в отношениях России и США. Несмотря на стойкие антироссийские настроения, которые сохраняются в Вашингтоне, «перезагрузка» все еще возможна: в свете «дела Флинна» лучшее, на что можно было надеяться по итогам переговоров Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона – взвешенный подход к определению основных элементов сотрудничества. Госсекретарь США эти ожидания не обманул, призвав к дальнейшей работе с Россией в сферах взаимных интересов, хотя и подтвердил (вполне логично), что в областях разногласий США будут защищать свои интересы и позиции партнеров. Кроме того, хотя Тиллерсон выразил надежду, что Россия будет соблюдать условия минского соглашения, требований возвращения Крыма Украине не прозвучало (несмотря на такие заявления со стороны министра обороны и других высокопоставленных чиновников США), что может означать возможность для нового старта. Также Дональд Трамп подтвердил желание наладить отношения с Россией. Неопределенность сохраняется, однако «перезагрузка» – определенно возможный вариант.