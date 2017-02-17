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Нефть выросла, а рубль, как ни странно, еще упал

17 февраля 2017, 18:30
Российская валюта, похоже, живет своей жизнью
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В России

Сегодня: Повод для осторожного оптимизма. Цены на нефть Brent повысились на фоне сильных макроданных из США и комментариев представителей ОПЕК о том, что ноябрьское соглашение о сокращении добычи работает и может быть продлено, если все крупнейшие производители продемонстрируют «эффективное сотрудничество» для борьбы с перенасыщением мирового рынка нефти, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В пользу «быков» играют перспективы потепления в отношениях России и США. Несмотря на стойкие антироссийские настроения, которые сохраняются в Вашингтоне, «перезагрузка» все еще возможна: в свете «дела Флинна» лучшее, на что можно было надеяться по итогам переговоров Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона – взвешенный подход к определению основных элементов сотрудничества. Госсекретарь США эти ожидания не обманул, призвав к дальнейшей работе с Россией в сферах взаимных интересов, хотя и подтвердил (вполне логично), что в областях разногласий США будут защищать свои интересы и позиции партнеров. Кроме того, хотя Тиллерсон выразил надежду, что Россия будет соблюдать условия минского соглашения, требований возвращения Крыма Украине не прозвучало (несмотря на такие заявления со стороны министра обороны и других высокопоставленных чиновников США), что может означать возможность для нового старта. Также Дональд Трамп подтвердил желание наладить отношения с Россией. Неопределенность сохраняется, однако «перезагрузка» – определенно возможный вариант.

Слабая динамика в США, снижение в Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день без существенной динамики (DJIA +0.04%, S&P 500 -0.09%, NASDAQ -0.08%). Азиатские индексы снижаются (Hang Seng -0.40%, Shanghai -0.46%, Nikkei -0.55%). Фьючерсы на S&P 500 находятся в минусе (-0.03%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $55.75 за барр. – выше открытия.

Вчера: Под влиянием фундаментальных факторов. В первой половине дня рынки находились под давлением в свете растущих геополитических рисков и перспектив более скорого, чем рассчитывали инвесторы, увеличения стоимости заимствований из-за ужесточения монетарной политики США. В середине дня начался отскок под влиянием стабильных цен на нефть ($55 за барр.) и новых признаков улучшения состояния американской экономики. Перед закрытием индексы взяли паузу, поскольку итоги встречи Лаврова и Тиллерсона не стали явным прорывом в отношениях.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (-0.18% до $55.7 за барр.), рубль ослаб к доллару до 57.62, РТС (+0.30%), ММВБ-50 (+0.53%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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