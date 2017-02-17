Подготовлены расчеты по увеличению НДФЛ до 17%

Расчеты были представлены в рамках доклада «Ограничения и задачи бюджетной политики до 2024 года» на заседании рабочей группы, которое прошло в ЦСР в начале февраля, говорит РБК один из участников встречи. Презентацию показал ректор ВАВТ Сергей Синельников-Мурылев, уточняет представитель ЦСР. Он подчеркивает, что это не предложения ЦСР — те будут готовы только к маю вместе со всей программой, которую пишут эксперты центра. На заседании присутствовал министр финансов Антон Силуанов. На лекции в Финансовом университете 15 февраля он упомянул про оценки, предполагающие повышение НДФЛ на 4 п.п., но не уточнил, кому они принадлежат (пресс-служба Минфина не смогла это уточнить позднее). Минфин придерживается точки зрения, что трогать ставку НДФЛ не нужно, говорит источник РБК в ведомстве. Представители Минэкономразвития не присутствовали на заседании в ЦСР, предложения или расчеты о повышении НДФЛ в ведомство не поступали, сообщила РБК представитель министерства.