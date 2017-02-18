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На Дальнем Востоке разоблачена группа сторонников ИГ

18 февраля 2017, 15:28
Они собирались ехать в Сирию

Сотрудники ФСБ разоблачили на Сахалине группу мигрантов, собиравшихся отправиться в Сирию воевать на стороне «Исламского государства» (запрещена в РФ), сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Пограничники и сотрудники регионального управления ФСБ задержали на Сахалине четырех граждан стран Центральной Азии, пытавшихся уехать в Сирию для участия в запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по Сахалинской области.

Задержанные, как отмечается в сообщении, длительное время находились в России нелегально. На территории области один из них привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы и взяточничество. Кроме того, он разыскивался властями Узбекистана за совершение преступлений экстремистской направленности и наемничество, сообщили в пресс-службе. При этом деятельность группы была выявлена еще в 2016 году.

По решению суда, четыре иностранца отправлены на родину и переданы для проведения в отношении них дальнейших проверочных действий и привлечения к ответственности. Въезд на территорию России данным лицам запрещен.

Ранее, 30 января, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Дагестана к пяти годам колонии за финансирование ИГ. Житель, вступив в сговор с членом группировки, перевел на указанный ему счет 45 тыс. руб. Деньги были обналичены в Стамбуле.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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