На Дальнем Востоке разоблачена группа сторонников ИГ

Задержанные, как отмечается в сообщении, длительное время находились в России нелегально. На территории области один из них привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы и взяточничество. Кроме того, он разыскивался властями Узбекистана за совершение преступлений экстремистской направленности и наемничество, сообщили в пресс-службе. При этом деятельность группы была выявлена еще в 2016 году.