В Приморье запахло Большой нефтехимией

Ранее предполагалось, что запуск первой очереди ВНХК на 12 млн тонн переработки нефти состоится в 2020 году. Строительство второй очереди ВНХК было запланировано на 2022 год, третьей - на 2028 год. Общая мощность завода по переработке нефти достигнет 24 млн тонн, а по производству нефтехимии - до 6,8 млн тонн.