Игроки "Луча-Энергия" в полном составе начали второй сбор в Турции

Футбольный клуб «Луча-Энергия» продолжил подготовку ко второй части первенства России на сборе в турецком городе Лара. Ранее ряд игроков заявил о готовности бойкотировать подготовку к продолжению сезона из-за долгов по зарплате. Однако, 16 февраля команда приступила к сборам в полном составе.