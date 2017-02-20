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Двух граждан КНДР суд Приморья отправил за решетку

20 февраля 2017, 13:38
Ближайшие два с половиной года они проведут в колонии общего режима

Ближайшие два с половиной года они проведут в колонии общего режима, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ДВТП.

Находкинский городской суд Приморского края вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух граждан КНДР. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В октябре 2016 года иностранное судно «Смарт Дае Янг 10» под флагом КНДР осуществляло незаконный промысел кальмара в исключительной экономической зоне РФ.

Сотрудники пограничной службы ФСБ России по Приморскому краю поднялись на борт и с помощью переводчика объяснили членам экипажа о необходимости буксировки судна в порт г. Находка. В ответ моряки проявили агрессию и вооружились ножами, топорами и деревянными дубинками. Виновные применили насилие к пограничникам, бросили в них металлические и деревянные предметы.

В отношении остальных 13 членов экипажа расследование уголовных дел продолжается.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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