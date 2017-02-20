Двух граждан КНДР суд Приморья отправил за решетку

Сотрудники пограничной службы ФСБ России по Приморскому краю поднялись на борт и с помощью переводчика объяснили членам экипажа о необходимости буксировки судна в порт г. Находка. В ответ моряки проявили агрессию и вооружились ножами, топорами и деревянными дубинками. Виновные применили насилие к пограничникам, бросили в них металлические и деревянные предметы.