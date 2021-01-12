Худший из всех «пузырей»: с сентября курс биткоина вырос на 250%

Напомним, что в 2019 году на острове Русском предлагалось создать центр цифровых финансовых активов. Проект разрабатывался при участии компании Amber Global Limited в партнёрстве с крупнейшей криптовалютной биржей Хуоби (Huobi). Планировалось открыть несколько торговых площадок для криптовалют. Разрабатывались даже специальные продукты, например Daimondcoin (цифровой актив с обеспечением алмазами производства ПАО «АЛРОСА») Однако дальше разработок и деклараций о намерениях дело не пошло. Свои коррективы внесли как пандемия, так и международные санкции наложенные на Россию. Похоже, что «Центр цифровых финансовых активов» как и биткоин, оказался лишь «пузырём».