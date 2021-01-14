Дмитрий Виговский: «Если пациент ждёт от меня шутки – он обязательно дождётся!»

- Я никогда не думал о КВН, как о чём-то, чему можно «отдавать» время. Для меня это было не игрой, а возможностью поделиться какими-то особенностями своего характера, чувством юмора итак далее. Это была абсолютно естественная вещь. Если бы КВН не возник в моей жизни в 14 лет, то возник бы позже, только и всего. Но без него я не смог бы, это точно.