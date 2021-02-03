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Инвесторов в Свободный порт Владивосток завлекают преференциями

3 февраля 2021, 01:49
Фото: ИК "Золотой Рог"
Крупнейшие проекты реализуются в сфере логистики и транспорта
Почти половина инвестиций (44,6%) в предприятия Дальнего Востока за январь — сентябрь 2020 года привлечена за счет деятельности преференциальных режимов — территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).
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Об этом сообщают эксперты ФАНУ «Востокгосплан». Так, резиденты СПВ на территории Дальневосточного федерального округа вложили 17,4% от общего объема инвестиций, осуществленных резидентами преференциальных режимов.

«Стоит отметить, что основной объём инвестиций в рамках СПВ сконцентрирован в трех муниципальных районах: Ванинском районе Хабаровского края (48,5%), Шкотовском районе Приморского края (24,5%) и Углегорском районе Сахалинской области (18,6%)», — отмечают аналитики.

По их данным, крупнейшие проекты, осуществляемые резидентами СПВ, реализуются в сфере логистики и транспорта.

Речь идет о строительстве морского транспортно-перевалочного комплекса для перевалки угля в морском порту Ванино в Хабаровском крае и нового специализированного порта на дальневосточном побережье Российской Федерации в районе бухты Суходол, а также морского порта Владивосток в Приморском крае.

«Совокупный объем инвестиций в проекты отрасли логистики и транспорта составил 72,6% от общего объёма инвестиций в рамках СПВ», — поясняют эксперты.

На втором месте по объему инвестиций находится ТОР «Большой камень» в Приморском крае
Фото: ФАНУ «Востокгосплан»

Всего за январь — сентябрь 2020 года резидентами ТОР инвестировано 353,8 млрд рублей в экономику ДФО. Более половины из них — 64,6% вложены в ТОР «Свободный» Амурской области, где ООО «Газпром-переработка Благовещенск» реализует проект по строительству газоперерабатывающего завода.

На втором месте по объему инвестиций находится ТОР «Большой камень» в Приморском крае. Более 95% инвестиций резидентов ТОР «Большой камень» приходится на проект по созданию верфи крупнотоннажного строительства, реализуемого ООО ССК «Звезда».

ТОР «Большой камень», ООО ССК «Звезда»
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"

На третьем месте оказалась ТОР «Забайкалье» Забайкальского края, объём инвестиций резидентов которой составил 6,7%. Большая часть этих инвестиций предоставлена ООО «Байкальская горная компания» для проекта по освоению Удоканского месторождения меди.

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