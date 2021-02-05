Фокус не удался: Московская фирма пыталась перехитрить приморскую таможню

Как сообщается, в конце 2020 года в порт Восточный из Китая в адрес московской фирмы был ввезен контейнер с электротоварами. В декларации на товары они были указаны как «приборы для измерения расстояния» — всего 3,4 тысячи штук. Данная категория товаров не облагается таможенной пошлиной.