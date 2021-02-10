Дефицит рабочих рук в Приморье, особенно в строительной отрасли, растет

Ситуация на рынке труда Приморского края в настоящее время неоднозначна. С одной стороны, к концу 2020 года численность безработных в Приморье выросла в 2,4 раза в сравнении с 2019-м и составила более 21,5 тысячи человек. При этом работодатели представили краевой службе занятости населения более 63,5 тысяч вакансий — то есть на каждого безработного приходится по три рабочих места. Наибольшая потребность в работниках заявлена в сферах строительства, обрабатывающих производств, сельского, лесного хозяйства, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, около 74% от общего количества заявленных вакансий предназначены для рабочих профессий. В то же время на миграционном учёте к началу декабря в Приморье состояло 23 тысячи граждан стран СНГ — это те самые иностранные работники. Следует отметить, что на период пандемии указом Президента России в отношении этих граждан объявлена так называемая «трудовая амнистия».