Высокие гости и громкие отставки: Чем запомнилась минувшая неделя в Приморье

Не обделил Трутнев вниманием и тему дефицита бензина в Приморье и на Дальнем Востоке в целом. На сегодняшний день в регионе производится только 4 миллиона тонн бензина из тех 6, которые ДФО потребляет. Дополнительные 2 миллиона тонн приходится завозить по железной дороге из остальной части России. Решение этой проблемы полпред видит в строительстве нового нефтеперерабатывающего завода, причём для стимулирования бизнеса к возведению НПЗ могут быть приняты изменения в налоговой сфере.