zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Приморье вошло в число регионов, использующих азбуку Брайля в цифровом обучении

18 февраля 2021, 01:40
Фото: roscongress.org
Приморский край вошёл в число 82 регионов, которые используют в обучении программу по распознаванию азбуки Брайля — Angelina braille reader. Программу разработал Илья Оводов на международном конкурсе World AI & Data Challenge — она вошла в топ-список проектов форума «Сильные идеи для нового времени».

Программой уже пользуются в процессе обучения в 41 специализированной школе, в библиотеках и некоммерческих организациях, сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе «Россконгресса».

На сайте сервиса уже более 50 тысяч просмотров функционала программы, 6 тысяч пользователей воспользовались сервисом и расшифровали с его помощью более 12 тысяч документов с текстом Брайля.

«Каждое решение, которое разрабатывается в пользу детей и родителей, очень важно в жизни незрячих людей. Мы провели несколько встреч по обучению использованию решения и его развитию с представителями школ Ассоциации образовательных организаций для обучающихся с нарушением зрения, на которых было решено апробировать решение с максимальным охватом. Конечно, развитие любого продукта важно обсуждать и совершенствовать, и я благодарна Илье Оводову, АСИ и Общественной палате за возможность выстраивания такого конструктивного диалога», — отметила председатель Комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая.

Приложение поможет повысить качество российского образования, увеличить его инклюзивность, сделать образовательную среду более доступной для детей с ограничениями. Сервис также решает вопрос с нехваткой преподавателей, умеющих читать азбуку Брайля — с помощью приложение разобраться в тексте может любой человек.

Как отметил автор-разработчик, программа создавалась, в первую очередь, для преподавателей, а также для родителей, которые недостаточно хорошо освоили шрифт Брайля.

«Самым ярким откликом для меня было, когда один из пользователей сервиса написал, что ждал эту программу всю жизнь. Но встречаются и такие отзывы, где люди говорят, что не получается пользоваться программой. Нужно учитывать, что на качество работы сервиса влияют как четкость фотографии и ее расположение, так и освещение, при котором эта фотография была сделана. Мы будем работать над тем, чтобы таких требований программа предъявляла меньше и пользоваться ей было удобно всем», — рассказал Илья Оводов.

Весной выйдет новая версия программы с более удобным интерфейсом. Появятся новые функции: появится возможность видеть тексты, расшифрованные ранее и рядом с переводом будет отображаться исходный текст.

Программа развивается и постоянно улучшается. Она создана с открытым исходным кодом и любой человек с навыками программирования может подключиться к её доработке.

Сейчас этой программой пользуются образовательные учреждения в 82 регионах РФ, в том числе в Приморье.

Аутсайдерами в этом списке пока остаются — Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Севастополь.

Материалы по теме
«Энциклопедию рекордов Приморья» прочитают даже слепыеВо Владивостоке открылась спортплощадка для слепых и слабовидящих детейВо Владивостоке состоялся киносеанс для слепых и слабовидящих
#Новости#Шрифт Брайля#Слепые#Владивосток#Приложение#Приморский край#Здоровье и экология
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56