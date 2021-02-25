Прожиточный минимум в Приморье постепенно увеличивается

Величина прожиточного минимума за IV квартал 2020 года в среднем на душу населения, в целом по Приморскому краю, установлена постановлением Правительства Приморского края от 28.01.2021 года № 32-пп в размере 14025 рублей, сообщает Приморскстат.

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