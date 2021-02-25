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Прожиточный минимум в Приморье постепенно увеличивается

25 февраля 2021, 00:01
Фото: ИК "Золотой Рог"
Специалисты раскрыли прожиточный минимум семьям различного состава
Величина прожиточного минимума за IV квартал 2020 года в среднем на душу населения, в целом по Приморскому краю, установлена постановлением Правительства Приморского края от 28.01.2021 года № 32-пп в размере 14025 рублей, сообщает Приморскстат.

В том числе по социально-демографическим группам: трудоспособное население — 14872 рубля, пенсионеры — 11287 и дети (от 0 до 15 лет включительно) — 15366 рублей.

Суммарная величина денежного дохода, обеспечивающего прожиточный минимум семьям различного состава

(на семью; рублей в месяц)

IV квартал 2020

Справочно

III квартал 2020

IV квартал 2019

Семьи, состоящие из 2 человек:

2 трудоспособных

29744

29528

28088

2 пенсионеров

22574

22432

21342

1 трудоспособного и 1 ребенка

30238

30094

28612

Семьи, состоящие из 3 человек:

3 трудоспособных

44616

44292

42132

2 трудоспособных и 1 ребенка

45110

44858

42656

2 трудоспособных и 1 пенсионера

41031

40744

38759

1 трудоспособного и 2 детей

45604

45424

43180

1 трудоспособного, 1 пенсионера и 1 ребенка

41525

41310

39283

Семьи, состоящие из 4 человек:

2 трудоспособных и 2 пенсионеров

52318

51960

49430

2 трудоспособных и 2 детей

60476

60188

57224

2 трудоспособных, 1 пенсионера и 1 ребенка

56397

56074

53327

1 трудоспособного и 3 детей

60970

60754

57748

1 трудоспособного, 1 пенсионера и 2 детей

56891

56640

53851

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