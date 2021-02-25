Прожиточный минимум в Приморье постепенно увеличивается

В том числе по социально-демографическим группам: трудоспособное население — 14872 рубля, пенсионеры — 11287 и дети (от 0 до 15 лет включительно) — 15366 рублей.
Суммарная величина денежного дохода, обеспечивающего прожиточный минимум семьям различного состава
(на семью; рублей в месяц)
|
|
IV квартал 2020
|
Справочно
|
III квартал 2020
|
IV квартал 2019
|
Семьи, состоящие из 2 человек:
|
2 трудоспособных
|
29744
|
29528
|
28088
|
2 пенсионеров
|
22574
|
22432
|
21342
|
1 трудоспособного и 1 ребенка
|
30238
|
30094
|
28612
|
Семьи, состоящие из 3 человек:
|
3 трудоспособных
|
44616
|
44292
|
42132
|
2 трудоспособных и 1 ребенка
|
45110
|
44858
|
42656
|
2 трудоспособных и 1 пенсионера
|
41031
|
40744
|
38759
|
1 трудоспособного и 2 детей
|
45604
|
45424
|
43180
|
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 1 ребенка
|
41525
|
41310
|
39283
|
Семьи, состоящие из 4 человек:
|
2 трудоспособных и 2 пенсионеров
|
52318
|
51960
|
49430
|
2 трудоспособных и 2 детей
|
60476
|
60188
|
57224
|
2 трудоспособных, 1 пенсионера и 1 ребенка
|
56397
|
56074
|
53327
|
1 трудоспособного и 3 детей
|
60970
|
60754
|
57748
|
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 2 детей
|
56891
|
56640
|
53851