На ещё одной улице Владивостока запретят стоянку автомобилей

«Городское управление дорог и благоустройства сообщает об установке дополнительных дорожных знаков на улице Сабанеева. На участке от детского сада № 192 до дома № 14в появятся знак „Стоянка запрещена“ совместно с табличкой дополнительной информации „Работает эвакуатор“», — отметили в пресс-службе ведомства.