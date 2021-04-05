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На ещё одной улице Владивостока запретят стоянку автомобилей

5 апреля 2021, 03:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
В мэрии Владивостока сообщили, что на улице Сабанеева появятся новые запрещающие знаки. На участке от детского сада № 192 до дома № 14в запретят стоянку.

«Городское управление дорог и благоустройства сообщает об установке дополнительных дорожных знаков на улице Сабанеева. На участке от детского сада № 192 до дома № 14в появятся знак „Стоянка запрещена“ совместно с табличкой дополнительной информации „Работает эвакуатор“», — отметили в пресс-службе ведомства.

По словам специалистов, решение о запрете стоянки на участке обусловлено «обеспечением жизни и здоровья граждан», проживающих в микрорайоне.

Администрация призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и технические требования эксплуатации транспортных средств, а также заранее планировать свой маршрут с учётом нововведений.

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