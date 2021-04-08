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Приморские рыбаки в два раза увеличили вылов кальмара

8 апреля 2021, 06:03
Фото: eda-land.ru
Рыбаки нарастили вылов морепродуктов, т.к. их стала закупать Южная Корея
Более 55 тонн кальмара выловили рыбаки Приморья в 2021 году — это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В правительстве региона отметили, что рыбная продукция продаётся в торговых сетях Приморья по социальным ценам и экспортируется в Южную Корею.

В краевом агентстве по рыболовству рассказали, что Южная Корея активно закупает приморский кальмар, поэтому предприятия региона наращивают его добычу.

Специалисты отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2021 вылов увеличился более чем в два раза — на 35 тонн.

«За три месяца выловлено 56 тонн командорского и тихоокеанского кальмара, из них 8 тонн приходится на компанию «Примрыбфлот», — сообщил замруководителя агентства Сергей Наставшев.

Стоит отметить, что в Приморье реализуется социальная программа «Приморская рыба», принятая по инициативе главы региона Олега Кожемяко. Так по доступным ценам в торговых сетях края можно купить кальмар, горбушу, навагу, сельдь, минтай, камбалу и рыбные консервы.

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