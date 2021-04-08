Приморские рыбаки в два раза увеличили вылов кальмара

Более 55 тонн кальмара выловили рыбаки Приморья в 2021 году — это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В правительстве региона отметили, что рыбная продукция продаётся в торговых сетях Приморья по социальным ценам и экспортируется в Южную Корею.

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