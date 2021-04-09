Ещё один приморский город признали благоприятным для проживания

По словам зампреда правительства Приморья Елены Пархоменко, город считается благоприятным, если набирает более 180 баллов. Оценка складывается из показателей: озеленение, комфортность проживания в жилых домах и микрорайонах, досуг и культура, строительство дорог и их аварийность, освещение территорий.
«Национальный проект „Жилье и городская среда“ подразумевает, что к 2024 году как минимум семь городов Приморья должны быть отнесены к благоприятным для проживания, а до 2030 года — все. До сих пор необходимым критериям комфортности соответствовал только Владивосток. Теперь к нему добавился город Фокино, набравший 182 балла», — рассказала Пархоменко.
Стоит отметить, что, кроме Фокино, Уссурийск прибавил 20 баллов в рейтинге и вплотную подошёл к отметке благоприятности. Более 20 баллов за год набрали также Спасск-Дальний, Дальнереченск, Дальнегорск.
По словам специалистов, помочь своим городам стать лучше могут сами приморцы — для этого необходимо проголосовать за объекты благоустройства, в период с 26 апреля по 30 мая на всероссийской онлайн-платформе.
«Это своеобразные соревнования регионов. Чем больше мы соберем голосов жителей, тем большую субсидию получим из федерального бюджета. Благодаря этому финансированию сможем создать еще больше комфортных мест в городах и районах Приморского края», — отметила зампред.
Индекс благоприятности российских городов и благоустройство общественных территорий проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».