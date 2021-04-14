Безработным в Приморье есть из чего выбрать

С 5 апреля центр занятости Приморского края возобновил личный приём граждан, которые хотят обзавестись работой. Снятие ограничений связано с ослаблением особого режима, введенного еще весной 2020 года в разгар пандемии COVID-19. Однако те, кто все еще боится лично посещать учреждения с массовым скоплением людей, могут подать заявление на помощь в поиске работы онлайн.
Отметим, что разбушевавшаяся коронавирусная инфекция не стала преградой для тех, кто хотел устроиться на работу. Так, с момента введения коронавирусных ограничений в апреле 2020 года и по настоящий момент, 74 тысячи незанятых граждан Приморья смогли подать заявления на поиск работы дистанционно.
Интересно, что Приморский край вошел в пятерку регионов — лидеров по числу вакансий. Так, по информации портала «Работа в России», в ТОП-3 рейтинга вошли Москва с 137 тыс. вакантных рабочих мест, Московская область, в которой имеется 68 тыс. рабочих мест и Красноярский край, где требуется 65 тыс. разных специалистов. На четвертой позиции оказался Приморский край с 60 тыс. рабочих мест.
С середины апреля текущего года в Приморье начнут активно проводиться небольшие ярмарки вакансий, где можно будет лично пообщаться с представителем компании работодателя, ознакомиться с банком вакансий, а также получить консультацию специалистов по вопросам профориентации, переобучения или поддержки при организации бизнеса.
Уже на этой неделе — 15 апреля с 10.00 до 12.00 — пройдет ярмарка вакансий компании ООО «АРДО». Работодатель предложит трудоустройство сотрудникам торгового зала, товароведам, кассирам, грузчикам, прессовщикам, специалистам по снабжению, фасовщикам, кладовщикам и сотрудникам контроля и безопасности. Следующая мини-ярмарка назначена на 21 апреля. В этот день управление финансового обеспечения Министерства обороны РФ по Приморскому краю предложит свои вакансии соискателям. В трудовой коллектив будут искать водителя, электрика, машиниста, механика, моториста и даже стрелка. Еще через два дня, 23 апреля новых сотрудников в коллектив будет искать компания «ННК-Приморнефтепродукт».
Между тем, это не все компании, которым нужны компетентные специалисты в штат. В поисках находятся такие предприятия, как филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю, филиал объединения «РосИнкас»во Владивостоке, в Артёме, Уссурийске, Находке, Дальнегорске. Вакансии также предлагают ВГУЭС, Дальрыбвтуз. АО «ФПК» приглашает на работу слесаря, кладовщика, проводника. Новые рабочие нужны и на ООО «ССК"Звезда»», в АО «ДЦСС», АО «Владхлеб».
Все мероприятия в рамках ярмарки вакансий пройдут в конференц-зале Приморского центра занятости населения.
По мнению министра труда и социальной политики Приморского края Светланы Красицкой, центр занятости использует подобную форму взаимодействия с потенциальным работодателем для помощи в трудоустройстве особых категорий безработных, которым затруднительно найти работу самостоятельно.
Как сообщает правительство Приморского края, записаться на обучение самым востребованным направлениям профессиональной подготовки теперь можно на портале «Работа в России». Бесплатное обучение проводится в рамках национального проекта «Демография».
В министерстве труда и социальной политики Приморского края рассказали, что участниками программы могут стать все, кто в поисках работы обратился в органы службы занятости за содействием в трудоустройстве.
До конца года такой возможностью могут воспользоваться более 3 тысяч приморцев. Жители края могут выбрать курсовую подготовку из списка востребованных направлений в Приморье.
В Приморье действует еще один интересный проект «Кадры для бизнеса». Образовательные программы «Кадры для бизнеса» уникальны. Учебные планы разрабатываются совместно будущими работодателями. Так, жителей Приморья, желающих войти в сферу ресторанного бизнеса и стать частью лучших команд общепита в крае, приглашают на бесплатные курсы профессионального ресторанного сервиса «Кадры для бизнеса. Официанты».
Желающие найти работу, освоить новые навыки и связать свою жизнь со строительным бизнесом могут подать заявки на проект «Кадры для бизнеса. Стройка».
Мария ПУШКАРЕВА.