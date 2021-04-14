Безработным в Приморье есть из чего выбрать

Уже на этой неделе — 15 апреля с 10.00 до 12.00 — пройдет ярмарка вакансий компании ООО «АРДО». Работодатель предложит трудоустройство сотрудникам торгового зала, товароведам, кассирам, грузчикам, прессовщикам, специалистам по снабжению, фасовщикам, кладовщикам и сотрудникам контроля и безопасности. Следующая мини-ярмарка назначена на 21 апреля. В этот день управление финансового обеспечения Министерства обороны РФ по Приморскому краю предложит свои вакансии соискателям. В трудовой коллектив будут искать водителя, электрика, машиниста, механика, моториста и даже стрелка. Еще через два дня, 23 апреля новых сотрудников в коллектив будет искать компания «ННК-Приморнефтепродукт».