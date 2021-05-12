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Приморских мусульман призывают отметить Ураза-байрам дома

12 мая 2021, 12:05
Фото: Правительство Приморского края
Духовное управление мусульман призывает верующих отметить праздник Ураза-байрам в домашней обстановке. Причина такого решения заключена в сохраняющейся сложной эпидимиологической обстановке, сообщили в департаменте внутренней политики правительства Приморья.

Праздничный намаз будут транслировать в интернете. Проповедь муфтия шейха Равиля Гайнутдина в московской Соборной мечети пройдет на официальном YouTube-канале Духовного управления мусульман России и на телеканале «Россия 1». Трансляция начнётся в 16:00 по владивостокскому времени.

«В Духовном управлении мусульман РФ принято решение о проведении праздничной молитвы в честь Ид аль-Фитр – Ураза-байрам исключительно с участием духовенства и сотрудников. Однако мы понимаем, что многие захотят все равно увидеться и отметить долгожданный праздник вместе. В связи с этим призываем всех верующих, особенно людей пожилого возраста, остаться дома и провести это время в кругу семьи. Коронавирус никуда не ушел. Все ограничения, включая масочный режим, обязательное соблюдение социальной дистанции, действуют», – подчеркнули в департаменте внутренней политики Приморья.

#Новости#Политика#Приморский край
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