Во Владивостоке требуется специалист на зарплату до 150 тысяч рублей

Топ самых привлекательных предложений работодателей во Владивостоке, согласно анализу Исследовательского центра портала Superjob.ru, в мае возглавили программисты. Также среди самых высокооплачиваемых — менеджеры сферы продаж.
Так, во Владивостоке ищут backend-разработчика с опытом работы.
В обязанности входят: кастомизация Dynamics CRM, разработка и поддержка расширений для Dynamics CRM, разработка и поддержка решений и компонентов для интеграции CRM с ERP MS Dynamics Ax и веб порталом для клиентов, а также оптимизация работы системы — мониторинг и поддержание производительности, выявление и решение проблем работоспособности.
Работа предполагается удаленная.
При этом у соискателя должны быть высшее образование, опыт разработки корпоративных веб-приложений и интеграции, знание и практический опыт работы с C#, .NET, .Net WebAPI, Web services /WCF; SQL (Microsoft TSQL); HTML, CSS, JS, значение принципов ООП, знание MySQL и принципов работы реляционных баз данных, MVC архитектуры. Человек также должен уметь работать с Git и разбираться в чужом коде.
Компания гарантирует полную занятость и белую зарплату 130 000 — 150 000 руб. в месяц, официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ. График работы — пятидневная рабочая неделя с 8:00 до 17:00.
На втором месте, согласно исследованию, — ведущий эксперт по решениям для клиентов малого бизнеса. Его ищет банк и предлагает зарплату от 85 тыс. руб.
Соискателю предстоит заниматься продажами банковских продуктов и услуг корпоративным клиентам, привлечением юридических лиц на расчетно-кассовое обслуживание, проведением встреч, презентаций, холодных звонков и, конечно же, выполнением плана продаж.
Из преимуществ работодатель отмечает официальное трудоустройство, полис ДМС, льготные условия на услуги банка и компаний-партнеров.
На третьей строчке по уровню предлагаемой зарплаты расположился начальник отдела суброгации. Эту вакансию разместила известная страховая компания.
В обязанности суброгатора входят организация эффективной работы отдела, подача исковых заявлений, участие в процессе, обжалование актов судов, переговоры с должниками, заключение соглашений об урегулировании в добровольном порядке до предъявления исполнительного листа. Здесь также потребуют выполнять план и выдерживать сроки.
В свою очередь компания предлагает стандартный график работы 5/2 с 9:00 до 18:00, официальную заработную плату до 70 тыс. руб. в месяц (выплата 2 раза в месяц в строго регламентированные дни), а после прохождения испытательного срока — предоставление полиса ДМС.
на четвертом месте по зарплатному предложению бухгалтер в район Первой Речки — 63,5 тыс. руб. Замыкает Топ-5 менеджер по привлечению клиентов (работа в районе Военного шоссе) с оплатой от 60 000 руб. в месяц.
Мария ПУШКАРЕВА.