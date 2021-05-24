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Во Владивостоке требуется специалист на зарплату до 150 тысяч рублей

24 мая 2021, 00:42
Фото: Медиахолдинг1Mi
Программисты и продажники по-прежнему в цене
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Банки

Топ самых привлекательных предложений работодателей во Владивостоке, согласно анализу Исследовательского центра портала Superjob.ru, в мае возглавили программисты. Также среди самых высокооплачиваемых — менеджеры сферы продаж.

Так, во Владивостоке ищут backend-разработчика с опытом работы.

В обязанности входят: кастомизация Dynamics CRM, разработка и поддержка расширений для Dynamics CRM, разработка и поддержка решений и компонентов для интеграции CRM с ERP MS Dynamics Ax и веб порталом для клиентов, а также оптимизация работы системы — мониторинг и поддержание производительности, выявление и решение проблем работоспособности.

Работа предполагается удаленная.

При этом у соискателя должны быть высшее образование, опыт разработки корпоративных веб-приложений и интеграции, знание и практический опыт работы с C#, .NET, .Net WebAPI, Web services /WCF; SQL (Microsoft TSQL); HTML, CSS, JS, значение принципов ООП, знание MySQL и принципов работы реляционных баз данных, MVC архитектуры. Человек также должен уметь работать с Git и разбираться в чужом коде.

Компания гарантирует полную занятость и белую зарплату 130 000 — 150 000 руб. в месяц, официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ. График работы — пятидневная рабочая неделя с 8:00 до 17:00.

На втором месте, согласно исследованию, — ведущий эксперт по решениям для клиентов малого бизнеса. Его ищет банк и предлагает зарплату от 85 тыс. руб.

Соискателю предстоит заниматься продажами банковских продуктов и услуг корпоративным клиентам, привлечением юридических лиц на расчетно-кассовое обслуживание, проведением встреч, презентаций, холодных звонков и, конечно же, выполнением плана продаж.

Из преимуществ работодатель отмечает официальное трудоустройство, полис ДМС, льготные условия на услуги банка и компаний-партнеров.

На третьей строчке по уровню предлагаемой зарплаты расположился начальник отдела суброгации. Эту вакансию разместила известная страховая компания.

В обязанности суброгатора входят организация эффективной работы отдела, подача исковых заявлений, участие в процессе, обжалование актов судов, переговоры с должниками, заключение соглашений об урегулировании в добровольном порядке до предъявления исполнительного листа. Здесь также потребуют выполнять план и выдерживать сроки.

В свою очередь компания предлагает стандартный график работы 5/2 с 9:00 до 18:00, официальную заработную плату до 70 тыс. руб. в месяц (выплата 2 раза в месяц в строго регламентированные дни), а после прохождения испытательного срока — предоставление полиса ДМС.

на четвертом месте по зарплатному предложению бухгалтер в район Первой Речки — 63,5 тыс. руб. Замыкает Топ-5 менеджер по привлечению клиентов (работа в районе Военного шоссе) с оплатой от 60 000 руб. в месяц.

Мария ПУШКАРЕВА.

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