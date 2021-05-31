Шансы Щербакова победить на округе № 62 минимальны — эксперты

«Андрейченко достаточно системен, избегает выпадов в сторону властей. При этом он имеет неплохой рейтинг на территории, а «оппозиционный флёр» придаст ему очков в протестно настроенном Владивостоке. Щербаков по сравнению с ним действительно проигрывает: он не смог закрепиться ни на городских, ни на сельских территориях. А оскандалившись на праймериз «Единой России», он и вовсе потерял последнюю поддержку», — сказал политолог Андрей Кудисов.