«Две недели»: Первые шаги нового главы Владивостока

Туризм: туристы из Кореи и блогеры
В правительстве Приморья Шестаков проработал с 2010 года. Из туристической компании «Диалог народов-1» он пришёл в краевой департамент туризма. Уже в 2014 году его повысили до директора департамента. На этой должности он начинает активно развивать отношения Приморья с Южной Кореей, Японией, Китаем.
И в самом деле, с 2014 года турпоток из разных стран, а также из других городов России в Приморье стабильно растёт. Так, за девять месяцев 2014 регион посетило 305 тысяч человек. К 2015 объём въездного туризма вырос до двух миллионов человек, в 2016 — до трёх миллионов, в 2017 — до четырёх миллионов, в 2018 — до пяти миллионов. Ожидалось, что в 2020 Приморье посетят 7,3 миллиона человек, но вмешался коронавирус.
В докоронавирусные времена во Владивосток и обратно активно летали азиатские лоукостеры: южнокорейский T’way Air, китайский 9Air, японский Japan Airlines и другие.
Примечательно, что привлекать туристов в Приморье решили не самыми традиционными способами: при помощи блогеров. В ноябре 2019-го Владивосток посетили супруги из Японии Бон и Пон, на тот момент на их аккаунт в Instagram было подписано более 800 тысяч человек.
«Мы были приглашены Туристско-информационным центром Приморского края и отправились во Владивосток. Город, до которого можно добраться на самолете из Японии за два с половиной часа и который считается „ближайшей Европой“. Причудливые старые и современные здания сливаются воедино, и есть много мест, которые можно посмотреть. Надеемся, что вы сможете оценить лучшее из очарования Владивостока, что мы посмотрели и обошли. И мы были бы счастливы, если бы вы подумали: „Я хочу поехать во Владивосток“», — поделились впечатлениями Пон и Бон.
Нельзя не отметить, что Шестакову во многом повезло. На время его работы в департаменте туризма выпало немало заметных общекраевых событий. Это и Восточный экономический форум, и создание игорной зоны «Приморье» в бухте Муравьиная. Игорная зона сейчас — одна из ключевых достопримечательностей Приморья. Попытать удачи в рулетке или за игровым столом приезжают в основном из материкового Китая, где казино запрещены законом. Сейчас на территории игорной зоны действуют два развлекательных комплекса — Tigre de Cristal и «Шамбала».
Отдельное развитие получил гастротуризм. При этом речь идёт не только о морепродуктах, богатым которыми считают Приморье. Туристов пытаются привлекать и другими специалитетами: дичью, строганиной, папоротником, таёжными ягодами.
Новая вершина
В 2019 году Константин Шестаков стал вице-губернатором. На этом посту он курировал вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества.
Работа на этой должности стала настоящим стресс-тестом для него. Осенью 2019-го Константин Владимирович перешёл на эту должность, а в 2020 грянула пандемия коронавируса. О туризме, даже внутреннем, пришлось забыть почти на весь 2020 год, бизнес тоже чувствовал себя далеко не лучшим образом, о международном сотрудничестве и говорить не приходится.
И при этом Шестаков и его команда смогли показать неплохие результаты. По итогам работы за прошлый год Приморье вошло в десятку регионов, ставших лучшими по эффективности мер поддержки бизнеса в пандемию. Так, были снижены ставки по региональным налогам, приостановлено проведение проверок контрольно-надзорными органами, введена отсрочка платежей за арендуемые государственные и муниципальные помещения, введены льготные условия получения микрозаймов и поручительств для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Благодаря вовремя принятым мерам удалось сохранить положительную динамику в сфере транспортных услуг, водоснабжения, телекоммуникаций и сельского хозяйства. В деятельности водного транспорта установлен прирост +32%, в развитии пассажирского транспорта +7%. Рост перевалки грузов в портах края в 2020 году по отношению к 2019-му составил 104%. В сельском хозяйстве отмечен рост по многим направлениям: производство мяса — 160% к уровню аналогичного периода прошлого года, производство молока — 102%, сбор зерновых и зернобобовых культур — 101%. План по экспорту продукции агропромышленного комплекса края в 2020 году выполнен на 120%.
НТО, треснувший дом и хороший имидж
Однако не только все вышеперечисленные достижения позволили Шестакову стать новым главой Владивостока. У него положительный имидж, он умеет общаться со СМИ, хорошо говорит и понимает необходимость грамотного пиара (чего так недоставало его предшественнику Олегу Гуменюку).
Свой первый рабочий день Шестаков провёл на улице Толстого. На фасаде одного из домов появились трещины, что обеспокоило не только местных жителей, но и других горожан. Ситуация получила большой резонанс в СМИ и соцсетях, так что присутствие первого лица города на месте явно добавило ему очков.
В итоге администрация города уже приняла решение отозвать ордер на проведение земляных работ по прокладке коммуникаций, что, вероятно, и стало причиной деформации дома.
«Все работы, которые проводились на данной площадке, приостановлены. Следственным комитетом принято решение о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении работ. Назначена дополнительная экспертиза. Восстановление фасада и его укрепление в полном объеме возьмет на себя подрядчик «Примводоканала», — объяснил жильцам дома Константин Шестаков.
На новой должности Шестаков уже успел принять и несколько других заметных решений. Так, он ввёл полугодовой запрет на снос нестационарных торговых объектов.
«Во Владивостоке работает 45 тысяч предпринимателей, у которых трудится почти четверть жителей города, поэтому для меня вопросы предпринимательства являются приоритетными, — подчеркнул Константин Шестаков. — В среду мы встречались с представителями бизнес-сообщества, обсудили наиболее острые вопросы, которые они ставят перед администрацией города, определили два основных вектора. Сегодня реализуем первое решение: подписан мораторий на исключение объектов нестационарной торговли из существующей схемы».
Бизнес встретил данное решение с заметным энтузиазмом.
«Мое отношение к введенному мораторию — исключительно положительное. Считаю, что малому бизнесу уже давно была необходима упорядоченность. Чтобы люди, которые работают на законных основаниях, могли не сомневаться в том, что их дело будет жить. Можно сказать, что нам дали уверенность в завтрашнем дне. Конечно, любая поддержка со стороны администрации Владивостока важна и нужна, особенно сейчас, учитывая, как во время пандемии пошатнуло бизнес», — сказал руководитель сети пит-стопов Владимир Сергачев.
25 мая Шестаков сообщил о необходимости создать Центр управления муниципалитетом. По аналогии с Центром управления регионом, туда будут стекаться все обращения граждан, содержащие проблемные адреса, — из интернет-приемной, Единой дежурной диспетчерской службы, социальных сетей. После проведения анализа таких обращений будут приниматься решения — как оперативного характера, так и стратегического.
Политолог Андрей Кудисов обращает внимание, что пока что сложно оценивать какие-либо достижения Шестакова на новой должности — времени прошло всё же слишком мало.
«Если посмотреть с точки зрения его позиционирования в медиа и текущей политической ситуации, то начал он неплохо. Хотя бы потому что достаточно чётко определил ключевые направления работы, одно из них — защита предпринимательства. Если слово с делом не будет расходиться, то Владивостоку действительно повезло», — сказал Кудисов.
Он подчеркнул, что у Константина Шестакова есть все шансы избавиться от приставки «врио». По словам эксперта, Шестаков — способный организатор и неплохой управленец, что позволит ему проявить себя в будущем.
«Город — механизм достаточно сложный. Одно дело руководить одним сектором экономики, другое — заниматься всем городским хозяйством. Обеспечение жизнеспособности и эффективности — задача не простая. Всё это — хороший профессиональный вызов для господина Шестакова», — подчеркнул политолог.
Анна САТИМОВА