«Две недели»: Первые шаги нового главы Владивостока

И в самом деле, с 2014 года турпоток из разных стран, а также из других городов России в Приморье стабильно растёт. Так, за девять месяцев 2014 регион посетило 305 тысяч человек. К 2015 объём въездного туризма вырос до двух миллионов человек, в 2016 — до трёх миллионов, в 2017 — до четырёх миллионов, в 2018 — до пяти миллионов. Ожидалось, что в 2020 Приморье посетят 7,3 миллиона человек, но вмешался коронавирус.