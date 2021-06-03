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«Я здесь надолго»: Константин Шестаков будет участвовать в выборах мэра Владивостока

3 июня 2021, 05:09
Фото: ИК "Золотой Рог"
Исполняющий обязанности главы Владивостока примет участие в конкурсе по выбору нового главы приморской столицы. Он заявил об этом 3 июня во время пресс-конференции, сообщает «Золотой Рог».

«Было бы бессмысленно приходить на два месяца. У меня есть моё личное желание, я вижу хорошую перспективу для команды сделать город лучше. Поэтому можете считать это официальным заявлением», — сказал Шестаков.

На вопрос о том, каких ошибок его предшественников он хотел бы избежать, и. о. главы Владивостока ответил, что комментировать работу коллег не в его правилах, однако в городе есть над чем поработать.

«Мне важно выстроить прозрачную и эффективную работу команды. И говорить хочу о том, что будем делать мы. Единственное, могу сказать: нет такого, чтобы я выходил на улицу города и был всем доволен. Нам всем есть над чем работать», — заявил Шестаков.

Стоит отметить, что Дума Владивостока уже объявила о начале конкурса на замещение вакантной должности главы приморской столицы — приём заявок начнётся 7 июня.

Напомним, что 18 мая во время рабочего визита полпреда президента РФ Юрия Трутнева во Владивосток, экс-мэру приморской столицы Олегу Гуменюку предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию, что тот и сделал. На его место полпред и губернатор Приморья Олег Кожемяко согласовали бывшего вице-губернатора Константина Шестакова.

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#Новости#Приморский край#Политика
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