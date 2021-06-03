«Я здесь надолго»: Константин Шестаков будет участвовать в выборах мэра Владивостока

«Мне важно выстроить прозрачную и эффективную работу команды. И говорить хочу о том, что будем делать мы. Единственное, могу сказать: нет такого, чтобы я выходил на улицу города и был всем доволен. Нам всем есть над чем работать», — заявил Шестаков.