Административные проверки проходят в шиномонтажных мастерских во Владивостоке

«Образцово-показательной оказалась только одна компания — на руках у представителя мастерской оказался не только договор на вывоз и утилизацию шин, но также квитанции об оплате этих услуг — по словам специалистов, они служат доказательством того, что работы действительно были выполнены. Санитарное состояние прилегающей территории также не вызвало нареканий», — сообщили в пресс-службе мэрии.