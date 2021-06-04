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Путин поздравил участников чемпионата мира по игре Го, который стартовал во Владивостоке

4 июня 2021, 05:37
Фото: primorsky.ru
Президент России Владимир Путин поздравил гостей и участников 41-го чемпионата мира по игре в Го. Его слова зачитал глава Приморья Олег Кожемяко. Губернатор 3 июня дал старт чемпионату.

«Мы искренне рады принимать во Владивостоке сильнейших игроков планеты», — обратился президент.

Владимир Путин выразил уверенность, что мероприятие пройдет на высшем организационном и творческом уровне.

Президент отметил, что чемпионат поможет продвигать традиции и ценности, которые отражает в себе эта древняя игра с уникальной философией.

Отдельно Владимир Путин подчеркнул, что эти состязания станут большим и значимым событием как для гостей, так и для жителей всего Дальнего Востока.

«Желаю вам успехов, удачи и всего наилучшего», — передал добрые пожелания президент.

Чемпионат мира по го впервые проходит в России. До этого он никогда не выходил за пределы стран Азии. Сильнейших игроков мира в эти дни принимают в стенах ДВФУ. Соревнования проходят в онлайн и офлайн форматах и продлятся до 9 июня. О желании принять участие в состязании официально заявили игроки из 77 стран.

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, российские игроки в Го одни из лучших в Европе. На их счету 15 побед за 20 лет.

Игра в Го набирает популярность и среди приморцев. Во Владивостоке в общественном транспорте можно найти QR-коды на манер проекта «электронная книжная полка». Ссылки ведут на литературу об истории и правилах игры в го. Кроме того, еженедельно в библиотеке «БУК» проводятся обучающие игры для новичков и турниры для любителей этой интеллектуальной игры.

#Новости#Губернатор#Владивосток#Дальний Восток#Чемпионат мира по Го#Общество
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