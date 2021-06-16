Приморских автовладельцев с шипованной резиной могут заставить переобуться

Он рассказал, что дороги с выщербленной колеей — это не редкость и отметил, что езда в такой колее опасна и для водителя, который в ней едет и для остальных участников дорожного движения. Дело в том, что подобные дефекты не придают ровности дорожному покрытию, и при езде автомобиль буквально «выбрасывает» из этой колеи. А неуправляемый автомобиль — прямой путь к аварии.Однако специалист добавил, что колея на дороге — это не только заслуга безответственных водителей с шипованными покрышками в летний период. Немалую роль играют и грузовики, которые рассекают по центру города, возможно даже с перевесом, что негативно сказывается на дорогах общего пользования.