Депутаты мункома Славянки заявили о самороспуске

8 июня Славянку посетил губернатор Олег Кожемяко. Он раскритиковал депутатов, ранее утвердивших новый генплан муниципалитета. Согласно документу, на территории поселения планировалась реализация масштабных инвестпроектов, которые обещали создать сотни рабочих мест и привлечь миллиарды инвестиций. Теперь же их запуск под вопросом.
В знак протеста на сегодняшнем заседании мункома депутаты подняли вопросы о самороспуске. За решение о прекращение полномочий проголосовало 11 из 15 мундепов.
Кроме того, сегодня депутаты подготовили открытое письмо на имя президента Владимира Путина, где рассказали о фактах давления со стороны краевых властей. Так, вице-губернатор по внутренней политике Антон Волошко, его заместитель Даниил Гончарук и директор департамента по внутренней политике Захар Овчинников части депутатов обещали устроить проблемы с бизнесом, остальным — угрожали сложностями на работе. При этом присутствовал и глава Хасанского района Иван Степанов.