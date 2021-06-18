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Депутаты мункома Славянки заявили о самороспуске

18 июня 2021, 06:49
Депутаты муниципального комитета Славянского городского поселения приняли решение о самороспуске. Причиной этого стали многочисленные факты прессинга со стороны краевых властей, принуждавших депутатов отменить ряд решений.

8 июня Славянку посетил губернатор Олег Кожемяко. Он раскритиковал депутатов, ранее утвердивших новый генплан муниципалитета. Согласно документу, на территории поселения планировалась реализация масштабных инвестпроектов, которые обещали создать сотни рабочих мест и привлечь миллиарды инвестиций. Теперь же их запуск под вопросом.

В знак протеста на сегодняшнем заседании мункома депутаты подняли вопросы о самороспуске. За решение о прекращение полномочий проголосовало 11 из 15 мундепов.

Кроме того, сегодня депутаты подготовили открытое письмо на имя президента Владимира Путина, где рассказали о фактах давления со стороны краевых властей. Так, вице-губернатор по внутренней политике Антон Волошко, его заместитель Даниил Гончарук и директор департамента по внутренней политике Захар Овчинников части депутатов обещали устроить проблемы с бизнесом, остальным — угрожали сложностями на работе. При этом присутствовал и глава Хасанского района Иван Степанов.

#Новости#Политика#Приморский край
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