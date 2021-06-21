В «Серой Лошади» во Владивостоке меняют лифты

По словам специалистов краевого фонда капремонта, подъемники этого дома отличаются от привычных лифтов. Дело в том, что в строении не предусмотрены лифтовые шахты. Тут они сетчатые, а все оборудование закреплено на металлическом каркасе, а не на стенах.