Компетенции и опыт: Алексей Васильев возглавит медиаблок Лимаренко

«Лимаренко усиливает свою команду компетентными кадрами на фоне достаточно неспокойной ситуации в сахалинских медиа. Сахалинская область — регион крайне непростой, поэтому эффективная работа в информационном поле имеет там особое значение. У Алексея Васильева уже есть хороший опыт работы на Дальнем Востоке: в Приморье и Хабаровском крае. Так что он хорошо погружён в специфику территории, понимает все нюансы», — отметил политолог Павел Наливайко.