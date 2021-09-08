В Приморье открыли точку притяжения для взрослых и детей

«Благодаря жителям эта площадка стала хорошим подарком к 125-летию села. Сейчас мы делаем многое для открытости бюджета — чтобы люди понимали, что такое главный финансовый документ, куда направляются средства. В прошлом году Артемовский городской округ принимал участие в механизме инициативного бюджетирования в качестве „пилота“ и справился с этим успешно. В этом году задействованы уже все территории Приморья, и каждый может быть причастен к социальным проектам», — рассказала собравшимся председатель краевого правительства Вера Щербина.