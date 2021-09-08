zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 8 сентября 2021, 01:06

Published 8 сентября 2021, 01:06

Modified 20 августа, 11:45

Updated 20 августа, 11:45

В Приморье открыли точку притяжения для взрослых и детей

В Приморье открыли точку притяжения для взрослых и детей

8 сентября 2021, 01:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Спорт
В селе Кневичи Артемовского ГО по конкурсу «Твой проект» открыли спортивную площадку. Работы выполнили на деньги из бюджета Приморского края.

Новая спортплощадка — один из четырех финалистов конкурса «Твой проект». Из 25 инициатив жителей Артемовского ГО до голосования дошли лишь 13. В финал пробились четыре, три из которых уже реализованы.

Спортивная площадка на Авиационной, 8 в селе Кневичи уже успела стать точкой притяжения как для детей, так и для взрослых. Посетителям доступен тренажеры для воркаута, шведская стенка и множество иных снарядов. В том числе и шахматный стол. Место оборудовано лавочками и освещением, а значит заниматься спортом можно будет и в вечернее время.

Торжественное открытие объекта посетила замглавы Приморского края Вера Щербина.

«Благодаря жителям эта площадка стала хорошим подарком к 125-летию села. Сейчас мы делаем многое для открытости бюджета — чтобы люди понимали, что такое главный финансовый документ, куда направляются средства. В прошлом году Артемовский городской округ принимал участие в механизме инициативного бюджетирования в качестве „пилота“ и справился с этим успешно. В этом году задействованы уже все территории Приморья, и каждый может быть причастен к социальным проектам», — рассказала собравшимся председатель краевого правительства Вера Щербина.

Также замглавы Приморья, во время поездки в Артем, проинспектировала итоги работ по нацпроекту «Жилье и городская среда» и пилотному проекту механизма инициативного бюджетирования «Народный бюджет».

По конкурсу «Твой проект» к концу 2021 года в крае должны воплотить в жизнь 87 инициатив. За ходом работ присматривают общественные наблюдатели, в том числе и сами авторы проектов и идей.

В краевом минфине напомнили, что во Владивостоке будут сделаны 5 проектов, в Артеме, Находке, Уссурийск — по 4 проекта. На тех территориях где проживает от 30 до 100 тысяч человек — по три проекта. Там где меньше 30 тысяч жителей — по два.

Напомним, в регионе успешно реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

#Общество#Спорт#Приморье#Новости#Благоустройство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика