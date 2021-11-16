zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 16 ноября 2021, 05:48

Published 16 ноября 2021, 05:48

Modified 20 августа, 12:13

Updated 20 августа, 12:13

ДВФУ возглавил Борис Коробец

ДВФУ возглавил Борис Коробец

16 ноября 2021, 05:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДВФУ
С 16 ноября Дальневосточный федеральный университет возглавил Борис Коробец, ранее занимавший должность первого проректора – проректора по научной работе и стратегическому развитию Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.

Соответствующий приказ подписал Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Профессорско-преподавательскому составу ДВФУ нового руководителя представил вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

– Для меня важны ценности вуза, традиции, культура региона. Осознаю, что со многим ещё предстоит познакомиться, — отметил Борис Коробец.

Борис Николаевич Коробец родился 1 декабря 1982 года. В 2004 году окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана по специальности «Юриспруденция» (диплом с отличием), после чего продолжил работу на кафедре в качестве преподавателя. В 2007 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук. В 2011 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление» (диплом с отличием), в 2016 году окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана по направлению подготовки «Организация и управление наукоемкими производствами» (диплом с отличием). В 2017 году защитил докторскую диссертацию, посвящённую математическому моделированию эффективного формирования научно-технических программ.

С 2018 года Коробец был назначен на должность проректора МГТУ им. Н.Э. Баумана. В рамках административной работы в университете разработал и реализовал стратегию развития информационных технологий университета, был куратором работы по созданию и проектированию нового кампуса, руководил разработкой стратегии развития МГТУ им. Н.Э. Баумана и курировал подготовку заявки университета в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

#Общество#Приморье#Новости#ДВФУ#Юрий Трутнев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика