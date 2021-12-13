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Где Олег Гуменюк встретит Новый Год: адвокаты подали жалобу

13 декабря 2021, 04:48
Фото: Евгений Кулешов / vlc.ru
О том где именно будет встречать новогодние праздники бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк можно будет узнать уже на этой неделе. Адвокаты экс-градоначальника подали апелляционное заявление на его арест.

Рассмотрение апелляции адвоката о том, чтобы продлить срок содержания Гуменюка под стражей до 3 февраля назначено на 15 декабря.

Это уже не первая попытка представителей защиты обжаловать решение суда. Прошлая провалилась.

Решение о заключении Олега Гуменюка под стражу было принято в конце ноября 2021 года во Владивостоке Фрунзенским районным судом. Назначенный срок составил 2 месяца.

Напомним, в отношении бывшего градоначальника Владивостока возбуждено уголовное дело из-за хищения средств. По некоторым сведениям, Олег Гуменюк может быть виновен в получении взятки в особо крупном размере от руководства похоронной фирмы «Некрополь».

#Новости#Владивосток#Приморье#Общество
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