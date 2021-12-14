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Во Владивостоке будет пять больших ёлочных базаров

14 декабря 2021, 00:31
Фото: 1mediainvest.ru
В этом году во Владивостоке выделено 12 площадок для легитимной торговли ёлками, в том числе пять мест — для организации крупных елочных базаров.

На которых, как уточнили в мэрии города, можно будет приобрести ещё и новогоднюю атрибутику — ёлочные украшения, сувениры, новогодние костюмы.

Большие ёлочные базары будут выделяться единым стилем оформления: ограждены по периметру забором из деревянных реек со специальным освещением, украшены гирляндами, а над входной зоной — праздничный баннер.

В городском управлении экономического развития предупредили, что сотрудники администрации совместно с полицией ежедневно будут проводить рейды, чтобы пресекать незаконную продажу новогодних елей в неустановленных местах.

Нарушителей ждут не только штрафы, но и возможно изъятие продукции. Во избежание неприятностей администрация Владивостока призывает предпринимателей вести торговлю исключительно на законных основаниях.

До 31 декабря купить елку на базарах и в автолавках во Владивостоке можно будет по адресам:

— ул. Анны Щетининой, 19;

— ул. Верхнепортовая, 68 (два места);

— ул. Воронежская, 1;

— ул. Жигура, 48;

— просп. Красного Знамени, 90;

— просп. Красного Знамени, 114;

— ул. Лермонтова, 75;

— ул. Пшеницына, 22;

— ул. Светланская, 177;

— ул. Фадеева, 12б;

— ул. Шилкинская, 21.

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#Новости#Владивосток#Приморье#Экономика
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