За год в Приморье в порядок привели почти 400 дворов

«Люди должны видеть результаты, в том числе, и своих усилий, ведь именно благодаря их выбору, контролю за ходом работ и появились благоустроенные дворы, реконструированные или построенные с нуля парки и скверы. Ремонт начался весной, как только позволила погода, чтобы еще в теплое время года жители смогли насладиться отдыхом в любимых местах», – зампред председателя правительства Приморья Елена Пархоменко.