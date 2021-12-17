В Приморье назвали наиболее благоприятный период для регистрации брака

Большинство разводов произошло в супружеских парах, проживших в браке от 1 года до 4 лет — 37% общего числа разводов, при продолжительности брака от 5 до 9 лет — 30%. Наибольшее число официальных разводов в 2020 году у женщин и у мужчин приходится на возраст от 30 до 35 лет.