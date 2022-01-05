«Август разбирают в январе»: хабаровчане бронируют Приморье

Получается, что для того, чтобы встречать закаты и рассветы в Приморье в июле–августе, нужно уже в январе не просто об этом задуматься, но и застолбить домик? Однако нашлись и скептики, некоторые считают цены на отдых в Приморье необоснованно дорогим, вот, что пишут люди: