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Губернатор Приморья поехал по районам

9 января 01:09
Фото: правительство Приморского края
Губернатор Приморья Олег Кожемяко 7 января совершил поездку на север Приморья, в Чугуевский округ и Кавалеровский район. Он проверил, как ведётся строительство ледовой арены в Кавалерово и осмотрел спорткомплекс в Чугуевке.

Ледовую арену в Кавалерово возводят на краевые и федеральные средства, выделенные в рамках нацпроекта «Демография». С приходом морозов бетонные работы пришлось отложить, их возобновят с наступлением плюсовых температур. Однако пауза в строительстве не должна повлиять на сроки сдачи объекта — по плану это осень 2022 года. Олег Кожемяко поручил министерству строительства региона контролировать поставку необходимых материалов для стройки.

Помимо ледового дворца в Кавалерово решено создать оздоровительно-культурный центр. Для этого власти намерены приобрести готовое здание — и разместит в нём фитнес-залы, а также библиотеку. Губернатор обозначил, что эти решения будут вынесены на обсуждения депутатов ЗСПК в ходе ближайшего заседания. После этого команда губернатора вновь приедет в район, чтобы выработать планы-графики реализации проекта.

В Чугуевке уже есть ледовая арена «Олимп», но параллельно ведётся речь о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса. Олег Кожемяко осмотрел, как идёт стройка и распорядился добавить рабочих на объект после праздников.

На двух этажах чугуевского ФОКа расположатся поле для мини-футбола, залы борьбы и бокса, фитнес-центр, групповые секции, баскетбольная, волейбольная и другие площадки. Спорткомплекс должен начать работу уже в этом году.

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