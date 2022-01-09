Губернатор Приморья поехал по районам

Помимо ледового дворца в Кавалерово решено создать оздоровительно-культурный центр. Для этого власти намерены приобрести готовое здание — и разместит в нём фитнес-залы, а также библиотеку. Губернатор обозначил, что эти решения будут вынесены на обсуждения депутатов ЗСПК в ходе ближайшего заседания. После этого команда губернатора вновь приедет в район, чтобы выработать планы-графики реализации проекта.