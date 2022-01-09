К Токарёвскому маяку приплыла навага и рыбаки

Напомним, что в наступившем 2022 году ограничения в выходе рыбаков на лёд были сняты — мэр Константин Шестаков выступил с соответствующим заявлением в Инстаграм-аккаунте. Однако запрет на выезд на лёд авто сохраняется и распространяется на всю зиму. Это связано с тем, что ежегодно в заливах под Владивостоком тонут машины с людьми.