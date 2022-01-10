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В Приморье коллективный иммунитет от COVID-19 пока не удалось достигнуть

10 января 02:45
Фото: 1mediainvest.ru
За истекшие сутки в Приморье зарегистрировано 240 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 104 993 случая нарастающим итогом. Выздоровели всего 88 183 жителей края.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, число привитых в крае на сегодня превысило 911 тысяч человек. План по законченной вакцинации выполнен почти на 60%. Достигнутые показатели охвата вакцинацией против новой коронавирусной инфекции на территории Приморья не позволяют сформировать коллективный иммунитет. Для этого требуется, чтобы число привитых было не менее 80% населения региона.

Кроме того, в Приморье заболеваемость ОРВИ регистрируется выше уровня эпидемического порога на 112,8%.

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#Новости#Ковид#Приморье#Общество
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