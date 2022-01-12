Озеленители Владивостока сосредоточились на спальном районе

— Сейчас мы убираем пни, которых здесь достаточно много. Впереди у нас санитарная обрезка и уход за имеющимися деревьями. Весной, как только позволить погода, сможем приступить к высадке новых деревьев на этой территории. Их виды и количество будут определены в ближайшее время, — рассказали на предприятии.
Отметим, что городские озеленители в этом году планируют благоустроить и озеленить во Владивостоке несколько десятков территорий, а также создать в дополнение к имеющимся новые клумбы и цветники.
В прошлом году улицы краевого центра украсили более 340 тысяч цветов — агератумы, антирринумы, бегонии, виолы, гвоздики, канны, колеусы, остеоспермумы, петунии, сальвии, флоксы, тагетесы, цинерарии.