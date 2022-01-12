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Озеленители Владивостока сосредоточились на спальном районе

12 января 07:10
Фото: Фото МКУ «Дороги Владивостока»
Во Владивостоке на одной из улиц в Первомайском районе планируется обновить зелёную зону. Городские озеленители уже сейчас готовятся к предстоящему периоду высадки деревьев в районе дома № 43 на улице Гризодубовой.

— Сейчас мы убираем пни, которых здесь достаточно много. Впереди у нас санитарная обрезка и уход за имеющимися деревьями. Весной, как только позволить погода, сможем приступить к высадке новых деревьев на этой территории. Их виды и количество будут определены в ближайшее время, — рассказали на предприятии.

Отметим, что городские озеленители в этом году планируют благоустроить и озеленить во Владивостоке несколько десятков территорий, а также создать в дополнение к имеющимся новые клумбы и цветники.

В прошлом году улицы краевого центра украсили более 340 тысяч цветов — агератумы, антирринумы, бегонии, виолы, гвоздики, канны, колеусы, остеоспермумы, петунии, сальвии, флоксы, тагетесы, цинерарии.

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#Новости#Владивосток#Озеленение#Благоустройство#Приморье#Общество
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