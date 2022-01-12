Озеленители Владивостока сосредоточились на спальном районе

— Сейчас мы убираем пни, которых здесь достаточно много. Впереди у нас санитарная обрезка и уход за имеющимися деревьями. Весной, как только позволить погода, сможем приступить к высадке новых деревьев на этой территории. Их виды и количество будут определены в ближайшее время, — рассказали на предприятии.