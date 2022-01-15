zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пляжный клуб с баром продают в популярном месте Владивостока

15 января 01:22
Фото: 1mediainvest.ru
На Токаревской Кошке во Владивостоке владелец продает благоустроенный пляж с фудкортом и сценой. Причина — переезд в другой город.

По словам собственника, двухэтажная площадка включает в себя пляжный бар с 7 местами под аренду для бизнеса.

«Большая прибыль от проведения мероприятий, сдачи корнеров», — гласит объявление.

В объявлении указано, что площадка построена «с нуля», оборудована санблоком, туалетами, летними душами, меблирована и электрифицирована. Охраной занимается ГБР. Вечером здесь принято проводить вечеринки. Есть возможность устроить кинотеатр, есть большая сцена.

Владелец отметил, что территория хорошо себя покажет как пляжный клуб с платным входом.

Будущему собственнику обещают всестороннюю помощь, а также передачу всех контактов.

Стоимость предложения собственник не стал объявлять публично, но оставил контакт WhatsApp.

Материалы по теме
"Если хочешь выговориться у бара - приходи в будние дни"
#Новости#Общепит#Приморье#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56