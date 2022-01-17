Кондитерская фабрика работает, но продукцию в фирменные торговые точки не поставляет

Как уверяют сотрудники открытых торговых точек, товарный запас в последний раз пополнялся ещё до наступления Нового года. Покупателям, привыкшим заходить сюда за полюбившимися конфетами, свежеиспечённым печеньем и мармеладом, выбрать не из чего — ассортимент очень скудный.