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Приморская авиакомпания «Аврора» нарастила объёмы внутренних перевозок

17 января 00:40
Фото: 1mediainvest.ru
В прошлом году «Аврора» перевезла около 1,07 млн пассажиров, что на 34% больше, чем за 2020 год. Рейсами по России воспользовались 1, 046 млн граждан, это на 45% больше, чем в 2020 году. На международных линиях было перевезено 22,4 тыс. пассажиров. Почты и груза в 2021 году было перевезено 6,4 тыс. тонн.

В 2021 году было выполнено 17,6 тыс. рейсов, из них на внутренних воздушных линиях — 17,1 тыс. рейсов.

По социально значимым маршрутам внутри Сахалинской области, в Приморском и Хабаровском краях было перевезено 180,8 тыс. пассажиров, выполнено 5,7 тыс. рейсов.

В 2021 году на базе авиакомпании «Аврора» и еще нескольких региональных перевозчиков была создана единая дальневосточная авиакомпании (ДВА). В июле успешно стартовали первые рейсы объединенной авиакомпании по 20 направлениям, в этом году количество новых маршрутов ДВА будет увеличено до 36.

Справка «ЗР»

Парк воздушных судов Авиакомпания «Аврора» состоит из 20 самолётов, среди которых девять Airbus А319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter.

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#Новости#Авиаперевозки#Приморье#Бизнес
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