Приморская авиакомпания «Аврора» нарастила объёмы внутренних перевозок

В прошлом году «Аврора» перевезла около 1,07 млн пассажиров, что на 34% больше, чем за 2020 год. Рейсами по России воспользовались 1, 046 млн граждан, это на 45% больше, чем в 2020 году. На международных линиях было перевезено 22,4 тыс. пассажиров. Почты и груза в 2021 году было перевезено 6,4 тыс. тонн.

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